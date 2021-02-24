إعادة فتح ميناء العريش بعد تحسن الطقس

أكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إعادة فتح ميناء العريش عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرة إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن أمام مشارف الميناء لتصدير الأسمنت والملح.كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت، أمس، بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش، بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط وسرعة الرياح التي تخطت 20 عقدة.