أهالي «بني مؤمنة» ببني سويف: «حياة كريمة» أسعدتنا.. شكرا السيسي (فيديو)

عبَّر أهالي قرية "بني مؤمنة" التابعة لمركز ببا محافظة بني سويف، عن سعادتهم بإدراج قريتهم ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير القرى والذي يشمل ألف قرية، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية داخل تلك القرى من توافر خدمات مياه الشرب والصرف والكهرباء والطرق والمواصلات والاتصالات والاهتمام بالنظافة والبيئة."الدستور" تجولت داخل أرجاء القرية لمعرفة مطالب الأهالي من المبادرة والتي سيتم تنفيذها داخل القرية.قال حمدى عطيه فارس، أحد الأهالي: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية على مبادرة حياة كريمة والتى تصب فى صالح المواطن البسيط وأننا نطالب بالصرف الصحى للقرية لكى نتلاشى الأمراض".وأضاف محمد راضى إسماعيل، أحد شباب القرية، أنه من ضمن الشباب المتابعين لتنفيذ مشروعات المبادرة داخل القرية المبادرة تحسب للرئيس السيسى، والشعب سعيد بتلك المبادرة ولنا عدد من المطالب منها الصرف الصحى وإنشاء مدرسة إعدادية وتغير شبكة مياه الشرب ومكتب البريد".وأشار عصمت فهيم أحد الأهالي: "مستعدون لمبادرة حياة كريمة ونطالب بإنشاء مكتب بريد لمساعده كبار السن فى صرف المعاشات ووحدة إسعاف".ووجه محمد محفوظ حسين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، مؤكدة سعادة أهالي قريته بالمبادرة وإدخال الصرف الصحي وتمهيد الطرق وتجديد شبكة المياه وتزويد بعض المناطق بإعمدة الكهرباء ومدرسة إعدادية.