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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل في يوم وليلة.. ملخص أحداث آخر حلقة معروضة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:32 ص
مسلسل في يوم وليلة
مسلسل في يوم وليلة
نعمات مدحت
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تصدر مواعيد مسلسل في يوم وليلة "ملخص أحداث آخر حلقة معروضة"، محركات البحث منذ بداية عرضه يوم السبت الماضي الموافق 20 فبراير، فقد شهد حلقات المسلسل إقبالا كبيرًا من جانب الجمهور، وتداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي لحلقاته، بل قام البعض بعرض ملخص لحقاته، بينما أثنى أخرون بأبطال عمل في يوم وليلة، لذا يرغب المواطنين في معرفة مواعيده لمتابعته عبر القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

مواعيد مسلسل في يوم وليلة 2021

بعد تصدره التريند خلال الأيام الماضية، يعرض مسلسل فى يوم وليلة، على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة  ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتدور أحداث حلقات المسلسل السابقة حول اتهام أحمد رزق بجريمة قتل دون أن يكون لها علاقة بها، ويعيش في دوامة الأقسام، ولم تصدقه زوجته منذ أن قال لها، ولكنها فوجئت بالقبض عليه، كما طارده أهل الفتاة من ناحية أخرى، وقبل جريمة القتل التي حدثت في مكتبه واتهم فيها، كان يطارده كابوس بأنه سوف يقتل أو يتهم في جريمة قتل.

حيث بدء العمل الفني في إطار من الغموض والتشويق والإثارة على مدار فتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية جن تقوم بمساعدة أحمد رزق الذي يجسد دور خالد مهندس الديكور، وتحاول إخراجة من جريمة القتل التي تورط فيها في ظروف غامضة.

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أبطال مسلسل في يوم وليلة

يشارك في مسلسل فى يوم وليلة، نخبة كبيرة من الفنانين، ويقوم بالبطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، و من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض.

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