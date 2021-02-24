ملك ماليزيا: البرلمان يمكنه عقد جلساته أثناء حالة الطوارئ

قال ملك ماليزيا السلطان عبدالله، اليوم الأربعاء، إن البرلمان يمكنه عقد جلساته أثناء حالة الطوارئ، وذلك بعد أكثر من شهر من فرض الطوارئ على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.واشار القصر الوطني في بيان، إلى أن الملك يرى أن البرلمان يمكن أن يعقد جلساته في الوقت الذي يراه مناسبًا، بناءً على استشارة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين.