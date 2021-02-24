بدء محاكمة المتهمين بخلية المرابطين الإرهابية

بدأت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين، بينهم 4 محبوسين بـ"خلية المرابطين"، التى أسست بتكليف من الإرهابى هشام عشماوى.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة.