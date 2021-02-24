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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع العمل بوحدة السكان مع وفد «التنمية المحلية»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:24 ص
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة، والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر على معدلات الإنجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030.

ووجه محافظ بورسعيد، بضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وفئات المجتمع للعمل على رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية ووضع حلول لها وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، والوفد المرافق له.

من جهتها أكدت مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، أن المشروع يأتي في أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030، حيث يسعى المشروع للعمل عليها بمعرفة نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادي.

وكان محافظ بورسعيد قد وافق علي إنشاء وحدة السكان لسرعة الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة، والوقوف على تطورات الموقف السكاني وتداعياته، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني.

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