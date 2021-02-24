تشميع وحدتين سكنيتين لاستغلالهما في الدروس الخصوصية ببورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لضبط مراكز ومقرات الدروس الخصوصية، والوحدات السكنية المستغلة تجاريًا.وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أن الحملة التي شاركت بها مديرية التربية والتعليم، ومباحث التهرب الضريبي، والرقابة الإدارية، والضرائب العامة، وإدارة التفتيش بالمحافظة، وإدارات الرخص وتفتيش الرخص وتنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط وحدة سكنية بمنطقه الصفا تستغل لإعطاء الدروس الخصوصية، كما جرى غلق وتشميع وحدتين سكنيتين بمنطقة زمزم القديمة لاستغلالها في أنشطة تجارية دون ترخيص وبالمخالفة للقانون.وأكد استمرار حملات غلق مراكز ومقرات الدروس الخصوصية، والوحدات السكنية التي يجرى استغلالها تجاريًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات.