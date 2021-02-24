إيداع «سفاح الجيزة» قفص الاتهام تمهيدًا لاستكمال محاكمته

أودعت الخدمات المعينة لحراسة قذافي فراج الشهير بـ"سفاح الجيزة"، داخل قفص الاتهام عقب وصوله إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، تمهيدًا لاستكمال محاكمته فى اتهامه بقتل صديقه المهندس رضا عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.