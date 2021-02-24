1557 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته صحيفة "فلبين ستار"- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الفلبين إلى 566 ألفا و420 إصابة مؤكدة، من بينها 30 ألفا و970 حالة نشطة.كما أعلنت الوزارة أن 392 مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين في البلاد إلى 523 ألفا و321 متعافيًا.وفيما يتعلق بالوفيات، سجلت الفلبين 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و129 حالة وفاة.