كوريا الجنوبية تطلق حملة تطعيم وطنية الجمعة المقبلة

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية الاستعداد لإطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا يوم الجمعة المقبل، وذلك عقب تلقيها الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 التي طورتها شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية العملاقة للأدوية في مصنع لشركة أس كي للتقنية الحيوية في منطقة أندونج، على بعد 270 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة سول.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، فمن المقرر أن يتم تسليم حوالي 1.57 مليون جرعة من اللقاحات لتطعيم 780 ألف شخص في إطار نظام جرعتين كاملتين إلى حوالي 1900 مستشفى لرعاية المسنين ومراكز الصحة العامة في جميع أنحاء البلاد لمدة خمسة أيام تبدأ يوم الخميس بعد تخزينها مؤقتًا في مركز لوجستي.