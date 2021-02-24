برلمانية: تدريب القيادات الشابة بمؤسسات الدولة يوفر فرص عمل جديدة

ثمنت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، مؤكدة أن هذه الخطوة إيجابية خاصة وأنها تهدف تنمية الكوادر البشرية وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين.وأشارت عضو مجلس النواب في بيان لها، إلى أن الدولة المصرية تحرص وبشكل مستمر على الاعتماد بشكل كبير على الشباب والأجيال الشابة، وأن ذلك يأتي تأكيدًا لأهمية ودور الشباب في المجتمع، من خلال تنمية قدراتهم ومهاراتهم والتي تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للمُساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.وأضافت عضو مجلس النواب، أن محور التطوير المؤسسي يرتبط بغرس قيم التميز والإبداع والمنافسة في تقديم الخدمة العامة بين وحدات الجهاز الإداري، مشيرة إلى أنه لابد أن يستند الإصلاح الإداري من خلال تطوير برامج بناء القدرات للعاملين، أولًا إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري من القيام بعمله بمرونة.