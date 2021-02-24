«الدستورية الكويتية» ترفض جميع الطعون ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2020

قضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت، برفض جميع الطعون المقدمة ببطلان عملية الانتخاب لانتخابات مجلس الأمة 2020 برمتها لبطلان مرسوم الدعوة.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، أن المحكمة قررت أيضا تأجيل النطق بالحكم بشأن الطعن الخاص بانتخاب رئيس مجلس الأمة إلى الثالث من شهر مارس المقبل.