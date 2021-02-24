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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

906 حالات شفاء و1015 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:20 ص
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن شفاء 906 حالات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 174 ألفًا و88 متعافيًا.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، قوله إنه تم تأكيد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن وأن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.6%.

وأشار إلى تسجيل 1015 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى أكثر من 186 ألف وتسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1057 حالة.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 146 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد ـ 19"، ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة عشرة آلاف و867 حالة.

وأوضح السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ ثمانية آلاف و221 مسحة، ليبلغ مجموع الفحوصات مليونًا و746 ألفًا و776 فحصا، وأن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 12.3%.

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