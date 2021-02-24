«المصريين الأفارقة»: ريادة الأعمال بمصر والقارة أحد توجهات السيسي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، ورشة عمل افتراضية نظمتها لجنة رياده الأعمال بالجمعية برئاسة المهندسة أمنية البحراوي، على مستوي القارة الإفريقية، شارك فيها العديد من الخبراء من جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا ومصر، تحت عنوان "دور الأكاديميات والتعليم الأكاديمي في دعم ريادة الأعمال في القارة".وأكد الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن دعم ريادة الأعمال بدأ منذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ 2018، وتأكيده خلال جلسات ريادة الأعمال على أهمية دعم الشباب والابتكار وريادة الأعمال، موضحا أن هذا يعتبر المحفز الرئيسي للاستثمار في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة.وأوضح الشرقاوي، أن 60% من تعداد سكان إفريقيا في عمر الشباب أقل من 25 سنة، و22% منهم في سن العمل، مؤكدا أن أي تفكير في المرحلة المقبلة في التنمية المستدامة في القارة الأفريقية لابد أن يكون مصحوبا بمشروعات ريادة الأعمال ودعم مشروعات الأعمال ودعم تنمية القدرات والمهارات، لافتا إلى أن هناك دراسة حديثة أكدت أنه بعام 2022 سيتوفر 45 مليون فرصة عمل في إفريقيا، بينما سيتوفر 122 مليون طلب للعمل في إفريقيا، موضحا أن الفارق لابد أن يتجه لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.من جهته، قال محمد الوشاحي عضو مجلس الإدارة، إنه تحدث خلال الورشة أشقاء من نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وبعض الخبراء في ريادة الأعمال المصريين، لإلقاء الضوء على دور التعليم والمؤسسات والأكاديميات، لأهمية دور التدريب والمهارات ومراكز التعليم في ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن أفريقيا كانت تعاني بنسبة عالية ومرتفعه من التهرب من التعليم، مطالبا بضرورة إنشاء مراكز وكليات لريادة الأعمال في الجامعات والمراكز الأكاديمية.وأشار الوشاحي إلى أن 70% من شباب إفريقيا المقيمين في أوروبا وأمريكا تعلموا في جامعات مرموقة وعادوا إلى بلادهم بفكر جديد يحمل مفهوم ريادة الأعمال واستطاعوا التأثير في بلدانهم، لافتًا إلى أن كينيا بدأت تتحرك في مشروعات جديدة وحديثة.وأضاف أن التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا والدفع الإلكتروني وشركات التدقيق تؤكد أننا أمام مشروعات جديدة تواكب العصر وتنتظر ريادة الأعمال في أفريقيا، مطالبا بضرورة التحدث مع متخذي القرار والتواصل مع ما تقدمه مصر، متقدما بالشكر والتقدير للمركز الإقليمي لريادة الأعمال في أفريقيا والذي أعلن عنه الرئيس السيسي عام 2018، وما أجرته مصر في هذا الشأن بشكل جيد عندما دعمت مراكز البحث العلمي في الجامعات التي تتعلق بريادة الأعمال.وفي نفس السياق، أكدت المهندسة أمينة البحراوي، رئيس لجنة ريادة الأعمال، أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات والغرف والمراكز البحثية المماثلة من أجل فتح أسواق أمام مشروعات ومنتجات رواد الأعمال، موضحأً أن دور الجمعية يقتصر على تواصل دائم مع الجمعيات النظيرة، لافتًا إلى أن كل مؤتمرات الجمعية تضم متحدثين من القارة الأفريقية للوصول لرؤية مشتركة، وأننا أمام عدة منصات إلكترونية انطلقت للتجارة في المنتجات المصرية والإفريقية، مؤكدة أننا أمام فرصة سانحة لخلق نموذج للتجارة البينية الإفريقية، وأنه من المتوقع أن تشجع مشاريع ريادة الأعمال، واستطردت قائلة أننا أمام فرصة كبيرة جدا يجب استغلالها.وقالت البحراوي، إن القارة الإفريقية في أمس الحاجة إلى الصناعة والثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة أننا سنزيد من الإنتاج الصناعي في القارة بما يعادل ترليون دولار وهذا سيحتاج إلى العديد من المشروعات المغذية والعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضا، لافتة إلى أننا لدينا الآن فرص التمويل، مطالبة بوضع خطة طموحه لمعرفة كيفية التعامل مع القطاع الخاص، وتمويل مشروعاته.وأكدت أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لديها لجنة متخصصة لريادة الأعمال تتناول كافة الأوجه من دراسة التمويل والتشريع والتسويق وفرص التصدير بين القارة ودراسة التحديات أيضا ووضع الحلول لها للوصول لنتائج ورفعها لصانع القرار.