حق فسخ «غير الكفء».. أركان صحة عقد الزواج بتشريع الأحوال الشخصية الجديد

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.ووضع القانون الجديد أركان لصحة عقد الزواج، أبرزها أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.وأجاز المشروع للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد النكاح، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل بشرط أن يكون ذلك قبل الدخول خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقربة.كما أجاز للزوج الكفء في حال ما إذا زوجت المرأة نفسها دون مهر المثل في أية حالة كانت عليها الدعوى استكماله ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.واستحدث المشروع نصا لبيان كيفية التعبير عن الإيجاب والقبول، وذلك بأن يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه، بأية لغة يفهمها الطرفان، وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة، فإن تعذرت فالإشارة المُفهمة، ويجوز أن يكون الإيجابية من القائمين بالكتابة الموثقة المفهومة، وتحددت شروط صحة "الإيجاب والقبول" وفي مقدمتها أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ويكون حصول القبول فور الإيجاب بين الطرفين الحاضرين.