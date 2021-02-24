«الزراعة» تعتمد ترقية عدد من الباحثين

انتهت اجتماعات لجنة الترقي لشهر فبراير 2021 بمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة إلى عدد من القرارات منها اعتماد ترقيات جديدة في المعهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال مناقشة المتقدمين للترقيات والبالغ لعددهم 8 باحثين لدرجات باحث أول أو رئيس بحوث.وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم اليوم مناقشة 5 باحثين متقدمين للحصول على درجة باحث أول وهم الدكتور أحمد حجازى والدكتور أحمد سام.وأضاف أنه تم أيضا مناقشة 3 باحثين للحصول على درجة رئيس بحوث هم الدكتورة أمل أحمد مجاهد والدكتورة داليا عاطف والدكتور ياسر عبدالنبى من تخصصات مختلفة من المعهد الرئيسى ومعاملة الفرعية، والدكتور نهال محمود والدكتورة مياده عبدالحميد والدكتورة بيهال على عبدالله، مشيرا إلى أن البحوث المقدمة اعتمدت على حل مشاكل حقلية شرطا لنجاح البحوث المقدمة.