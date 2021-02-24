باكستان تبحث مع سريلانكا القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، مع الرئيس السريلانكي جوتابايا راجاباكسا، في مقر الأمانة الرئاسية بالعاصمة كولومبو القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن خان اجتمع أيضا مع نظيره السريلانكي "ماهيندا راجاباكسا"، حيث ناقشا القضايا ذات الأهمية الثنائية والإقليمية.وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد بدأ أمس الثلاثاء زيارة إلى كولومبو تستغرق يومين تلبية لدعوة من نظيره السريلانكي، حيث رافقه وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسئولين.وسيترأس خان أيضا خلال هذه الزيارة المحادثات على مستوى الوفود، والتي تغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين بما في ذلك التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والزراعة والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى السياحة الدفاعية والثقافية.وسيشارك رئيس الوزراء الباكستاني في "مؤتمر التجارة والاستثمار" المشترك الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وسيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي.