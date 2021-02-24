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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مشروع قانون الأحوال الشخصية يمنح حق استرداد المهر عند فسخ الخطبة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:05 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.

ونظم مشروع القانون فترة "الخطبة"، وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

واستحدث المشروع حكم استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو موت أى من الخطيبين، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذى أداه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه، كما أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

- مَن عدل عن الخطبة لا يحق له استرداد الهدايا

وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، وفي انتظار المناقشة باللجان النوعية نظرا لأهميته الكبرى وتأثيره في الحفاظ على تماسك الأسر المصرية ومعالجة المشكلات التي تسبب فيها التشريع الحالي.

‏واستحدث المشروع حكم استرداد الهدايا في فترة الخطبة وفقا للمذهب المالكي مفاده، إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة دون سبب، فلا حق له فى استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه كما أقر أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكا كالأطعمة ونحوه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيء من الهدايا.

وفيما يتعلق بفسخ الخطبة، استحدث المشروع حكما عن فسخ الخطبة، وذلك بأنه بمجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما، ونتج عنها ضرر مادى أو أدبى، وذلك وفقا لقواعد المسئولية التقصيرية.

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