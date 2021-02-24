رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

50 سؤالا للتعرف على شريك حياتك بشكل أفضل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:58 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
طباعة
جعلنا الوباء العالمي نتقرب لشركائنا بالطبع، ومن المحتمل أن تكون العلاقة بين اثنين أصبحت أقوى وفي الجانب الآخر نجد أن العلاقة بين آخرين يشوبها التوتر ومن السهل عليهم الوقوع داخل منبع المحادثات العشوائية، في هذه الحالة لابد العودة إلى محادثة أنفسكم والتعرف بشكل أعمق على شريكك.

ومن هنا أوضح موقع "metro" بعض الأسئلة على كل زوجين، مع العلم أنها قد لا تنتطبق على كل زوجين، لكنها تمثل نقاط انطلاق رائعة لتدفق الأمور وتنشيط علاقتكما.
1- أخبرني عن عطلة أحلامك أين كنت تعتقد أنك ستكون في مثل سنك عندما كنت طفلًا؟
2- ما هي أسعد ذكرياتك؟
3- وأسوأ ذكرياتك؟
4- كيف دخلت المجال الذي اخترته؟
5- ما هو أكثر شيء محرج حدث لك على الإطلاق؟
6- هل تريد أطفال؟ إذا كان الأمر كذلك، فكم عددها؟
7- أين مكانك السعيد؟
8- هل لديك أي ندم في الحياة؟
9- ما كان قبلة الأولى وكيف كانت؟
10- أين ترى نفسك عندما تكون كبير السن؟
11- من كنت ستقول أنه كان أكبر مصدر إلهام لك؟
12- إذا كان العالم ينتهي في 24 ساعة، كيف ستقضي يومك الأخير على الأرض؟
13- أين سيكون مكانك المثالي للعيش؟
14- أي برنامج تلفزيوني تشاهده من أجل الراحة؟
15- إذا لم تكن تقوم بعملك الحالي، ماذا تعتقد أنك ستفعل؟
16- ما هي ليلتك المثالية بالخارج؟
17- من هو أفضل صديق لك ولماذا يتمتعون بهذه المكانة؟
18- إذا ربحت اليانصيب كيف ستنفقه؟
19- هل أنت شخص نهاري ولا ليلي؟
20- على ماذا تنفق معظم المال؟
21- هل تُفضل التسوق عبر الإنترنت أم شخصيًا؟
22- ما هو شعورك حيال التمرين؟
23- ماذا سيكون قانونك الأول إذا كنت حاكمًا ليوم واحد؟
24- كيف تصف نفسك في ثلاث كلمات؟
25- هل تفضل أن تكون ثريًا ولكن غير معروف أو مشهور ولكن أقل ثراءً؟
26- هل سبق لك أن دخنت أو تعاطيت المخدرات؟
27- إذا كان بإمكانك تغيير شيء واحد عن نفسك، فماذا سيكون؟
28- كيف تغيرت في السنوات العشر الماضية؟
29- ما هي النصيحة التي تقدمها لنفسك قبل 10 سنوات؟
30- هل تُفضل الأطعمة المالحة أم الحلوة؟
31- هل تقول أنك أكثر اقتصادا أم منفق؟
32- هل ترغب في الرجوع لأيام الكلية؟
33- متى تعتقد أنك "بلغت ذروتها" في الحياة؟
34- هل لديك مشروب مميز؟
35- هل تتابع الرياضة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن تدعم؟
36- هل أنت شخص تنافسي؟
37- ما هو أكثر شيء تفتخر به؟
38- ما هو الفيديو عبر الإنترنت الذي جعلك تضحك مؤخرًا؟
39- أي من أفراد أسرتك تعتقد أنه قد أثر عليك أكثر؟
40- هل هناك شيء في حياتك تشعر أنه يمكنك بذل جهد أكبر فيه؟
41- ماذا تحتاج للنوم (مثل غرفة مظلمة أو درجة حرارة معينة)؟
42- إذا كان بإمكانك العودة إلى أي نقطة في التاريخ، فماذا ستكون؟
43- ما هو الشيء الوحيد الذي يمنحك الانتعاش على الفور بغض النظر عن مدى شعورك بالسوء؟
44- ما هو شعورك تجاه علم التنجيم؟
45- متى كانت آخر مرة بكيت فيها؟
46- ما رأيك هو أفضل فيلم على الإطلاق؟
47- هل سبق لك أن حصلت على "هروب محظوظ" في الحياة ؟
48- ما هو يومك المفضل في الاسبوع؟
49- ما هي أقرب ذكرياتك؟
50- هل لديك أي أفلام أو برامج تلفزيونية أو موسيقى ممتعة؟

موضوعات متعلقة

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

آخر مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 في مصر

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

الصور

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم