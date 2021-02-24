50 سؤالا للتعرف على شريك حياتك بشكل أفضل

جعلنا الوباء العالمي نتقرب لشركائنا بالطبع، ومن المحتمل أن تكون العلاقة بين اثنين أصبحت أقوى وفي الجانب الآخر نجد أن العلاقة بين آخرين يشوبها التوتر ومن السهل عليهم الوقوع داخل منبع المحادثات العشوائية، في هذه الحالة لابد العودة إلى محادثة أنفسكم والتعرف بشكل أعمق على شريكك.ومن هنا أوضح موقع "metro" بعض الأسئلة على كل زوجين، مع العلم أنها قد لا تنتطبق على كل زوجين، لكنها تمثل نقاط انطلاق رائعة لتدفق الأمور وتنشيط علاقتكما.1- أخبرني عن عطلة أحلامك أين كنت تعتقد أنك ستكون في مثل سنك عندما كنت طفلًا؟2- ما هي أسعد ذكرياتك؟3- وأسوأ ذكرياتك؟4- كيف دخلت المجال الذي اخترته؟5- ما هو أكثر شيء محرج حدث لك على الإطلاق؟6- هل تريد أطفال؟ إذا كان الأمر كذلك، فكم عددها؟7- أين مكانك السعيد؟8- هل لديك أي ندم في الحياة؟9- ما كان قبلة الأولى وكيف كانت؟10- أين ترى نفسك عندما تكون كبير السن؟11- من كنت ستقول أنه كان أكبر مصدر إلهام لك؟12- إذا كان العالم ينتهي في 24 ساعة، كيف ستقضي يومك الأخير على الأرض؟13- أين سيكون مكانك المثالي للعيش؟14- أي برنامج تلفزيوني تشاهده من أجل الراحة؟15- إذا لم تكن تقوم بعملك الحالي، ماذا تعتقد أنك ستفعل؟16- ما هي ليلتك المثالية بالخارج؟17- من هو أفضل صديق لك ولماذا يتمتعون بهذه المكانة؟18- إذا ربحت اليانصيب كيف ستنفقه؟19- هل أنت شخص نهاري ولا ليلي؟20- على ماذا تنفق معظم المال؟21- هل تُفضل التسوق عبر الإنترنت أم شخصيًا؟22- ما هو شعورك حيال التمرين؟23- ماذا سيكون قانونك الأول إذا كنت حاكمًا ليوم واحد؟24- كيف تصف نفسك في ثلاث كلمات؟25- هل تفضل أن تكون ثريًا ولكن غير معروف أو مشهور ولكن أقل ثراءً؟26- هل سبق لك أن دخنت أو تعاطيت المخدرات؟27- إذا كان بإمكانك تغيير شيء واحد عن نفسك، فماذا سيكون؟28- كيف تغيرت في السنوات العشر الماضية؟29- ما هي النصيحة التي تقدمها لنفسك قبل 10 سنوات؟30- هل تُفضل الأطعمة المالحة أم الحلوة؟31- هل تقول أنك أكثر اقتصادا أم منفق؟32- هل ترغب في الرجوع لأيام الكلية؟33- متى تعتقد أنك "بلغت ذروتها" في الحياة؟34- هل لديك مشروب مميز؟35- هل تتابع الرياضة، وإذا كان الأمر كذلك، فمن تدعم؟36- هل أنت شخص تنافسي؟37- ما هو أكثر شيء تفتخر به؟38- ما هو الفيديو عبر الإنترنت الذي جعلك تضحك مؤخرًا؟39- أي من أفراد أسرتك تعتقد أنه قد أثر عليك أكثر؟40- هل هناك شيء في حياتك تشعر أنه يمكنك بذل جهد أكبر فيه؟41- ماذا تحتاج للنوم (مثل غرفة مظلمة أو درجة حرارة معينة)؟42- إذا كان بإمكانك العودة إلى أي نقطة في التاريخ، فماذا ستكون؟43- ما هو الشيء الوحيد الذي يمنحك الانتعاش على الفور بغض النظر عن مدى شعورك بالسوء؟44- ما هو شعورك تجاه علم التنجيم؟45- متى كانت آخر مرة بكيت فيها؟46- ما رأيك هو أفضل فيلم على الإطلاق؟47- هل سبق لك أن حصلت على "هروب محظوظ" في الحياة ؟48- ما هو يومك المفضل في الاسبوع؟49- ما هي أقرب ذكرياتك؟50- هل لديك أي أفلام أو برامج تلفزيونية أو موسيقى ممتعة؟