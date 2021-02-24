«إياتا»: سنتغلب على أزمة كورونا ونعيد ربط عالمنا بالطيران الآمن

قال الاتحادي الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، إن محاربة أزمة فيروس كورونا هي الأولوية القصوى في العالم، مشيرا الي المشاركة مع الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين لتقديم اللقاحات وفقًا لمعايير صارمة للوقت ودرجة الحرارة، وتنفيذ توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة الصحة العالمية طوال عملية السفر للحفاظ على سلامة الركاب وأفراد الطاقم.وقال ألكسندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ"IATA"، إن طرح اللقاحات وظهور متغيرات فيروسية جديدة تفرض العديد من الحكومات قيودًا إضافية تمنع السفر، ويبدو أن ربط العالم عن طريق الجو بمستويات ما قبل كورونا ليس وشيكًا.وأكد أن إعادة الاتصال لا تتعلق فقط بشركات الطيران، بينما يتعلق الأمر بعشرات الملايين من الأشخاص الذين فقدت وظائفهم أو هم معرضون لخطر الوباء. كذلك يتعلق الأمر بمعالجة الخسائر الاجتماعية والعقلية التي الناجمة عن فقدان الدخل وعمليات الإغلاق والانفصال الأسري، بالاضافة لحالة الشلل التي أصابت الاتصال العالمي بسبب الوباء الأكثر تدميرا في الذاكرة الحية، مشيرا إلى أن تعاون جميع المهتمين من قطاع النقل الجوي والحكومات وخبراء الصحة، يمكن من إعادة العالم للطيران مرة أخرى.وأضاف: "نحن نعلم مدى أهمية حرية السفر للأفراد والشركات والاقتصادات والدول، هذا هو السبب في أننا نتشارك مع الحكومات حتى لا يكون هناك تأخير في بدء الطيران عندما يسمح الوضع الوبائي بذلك، الشراكة مع الحكومة ليست جديدة على الطيران، إنه حجر الزاوية في كيفية جعلنا الطيران أكثر أشكال السفر لمسافات طويلة أمانًا، ونهدف الآن إلى وضع خرائط طريق على مستوى الدولة لإعادة فتح الحدود دون فرض حجر صحي على هذا العامل في التلقيح والقدرة على الاختبار وانتشار الفيروس".وتابع: "شركات الطيران مستعدة لدعم الحكومات في هذه المهمة حتى يمكننا أن نرى النور في نهاية النفق مع بدأ برامج التطعيم، لكن إعادة البدء الآمنة والمنظمة ستتطلب تخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا من قبل الحكومات والصناعة، وما زلنا نواجه تحديات هائلة في احتواء انتشار المتغيرات الجديدة، سيضمن فهم المعايير الحكومية والاتفاق على المعايير العالمية أن يكون النقل الجوي جاهزًا جيدًا ولا يصبح ناقلًا ذا مغزى لإعادة الاستيراد".