الإٍسماعيلية: استمرار حالة الطوارئ لليوم الثاني لسوء أحوال الجو

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.وأكد تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.وشدد محافظ الإسماعيلية، على رفع درجة الاستعداد والتأهب حتى انتهاء الموجة، والتى قد تستمر لمدة يومين والتعامل بمنتهى الجدية بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أى أحداث طارئة.كما شدد على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.