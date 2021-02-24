ضبط 27 طن ملح طعام فاسد فى كوم حمادة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها، وتاريخ صلاحيتها، ومدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.و نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة حملة تفتيشية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بمركز كوم حمادةـ أسفرت عن ضبط "940 شيكارة بإجمالي وزن 27 طن ملح طعام"، في أحد شركات تعبئة الملح بكوم حمادة غير محتفظ بخواصه الطبيعية لتكتله نتيجة لسوء تخزينه نظرا لعدم استيفاء الشركة للاشتراطات الصحية وحرر محضر بالواقعة.كما تم رفع مذكرة لرئيس مجلس مدينه كوم حمادة، لإيقاف تشغيل المنشأة نظرا لوجود نقص شديد في اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية.