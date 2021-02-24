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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورة الامتحانات الإلكترونية بصيدلة بنات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:51 ص
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
إسلام أبوالمجد
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية الثانية التي تنظمها الجامعة، ضمن منظومة التحول الإلكتروني بمرافقة مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واسعاد بكر، الأمين المساعد لفرع البنات، مشيدا بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030.

وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي اليوم خلال جولته التفقدية لورشة العمل التي تنظمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس في قطاع كليات: الصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض بنين وبنات بالقاهرة، والتي عقدت بمقر كلية صيدلة البنات بالقاهرة؛ حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة هي الثانية، وقد سبقت بورشة تدريبية أول أمس ضمت أعضاء هيئة التدريس بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأشار إلى أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها الجامعة؛ لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي، والتي تشمل: التدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق مراقبتها، وإعداد بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات وتجهيزها، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة أماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس المتدربين في ورشة العمل بقطاع الكليات الثلاث.

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