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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق قوافل للصحة الإنجابية بـ 5 محافظات في مارس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:56 ص
قوافل للصحة الإنجابية
قوافل للصحة الإنجابية
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 5 قوافل للصحة الإنجابية في الفترة من 2 إلى 9 من شهر مارس المقبل، تحت شعار: "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضحت الوزارة أن هذه القوافل من المقرر إطلاقها بمحافظات "سوهاج، الشرقية، قنا، الوادي الجديد، القليوبية" وذلك ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجانية خلال العام الجاري، بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، مشيرة إلى أنه من المقرر لكل قافلة أن تجوب ثلاث قرى بالمحافظة الواحدة خلال ثلاثة أيام على التوالي.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل أيام 2 و3 و4 مارس القادم بأحياء الشباب والمستقبل والحي الأول بإدارة العبور محافظة القليوبية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق 4 قوافل أخرى للصحة الإنجابية أيام 7 و8 و9 من شهر مارس القادم بقرى سفلاق والجلاوية والفراسية بإدارة ساقلتة محافظة سوهاج، والإيخيوة وشهداء بحر البقر وجزيرة سعود بإدارة الحسينية محافظة الشرقية، وسمهود والحبيلات الغربية وكوم جابر بإدارة أبوطشت محافظة قنا، والشيخ مرزوق وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان بإدارة الفرافرة محافظة الوادي الجديد، لافتًا إلى أنه يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية.

وذكر "عباس" أنه يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وخاصة الوسائل طويلة المفعول من خلال مجموعة من أخصائيي تنظيم الأسرة المدربين وأخصائيي النساء والتوليد؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة، والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

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