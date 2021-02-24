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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استقالة رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في تكساس بأمريكا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:02 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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عقب أزمة انقطاع الطاقة في ولاية تكساس الامريكية خلال عاصفة ثلجية قوية، أعلن رئيس الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في الولاية استقالته، وذلك بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين في مجلس الإدارة.

و استقالت رئيسة مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، سالي تالبرغ، ونائب الرئيس بيتر كرامتون، وأعضاء مجلس الإدارة ريموند هيبر، وتيري بولغر، وفانيسا أنيسيتي بارا، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية.

وتعد هذه أول استقالات لشخصيات رفيعة المستوى، عقب انقطاع التيار الكهربائي الأسبوع الماضي، الذي ترك ملايين المنازل دون تدفئة أو إضاءة، خلال موجة برد تاريخية.

وكان حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، قد دعا الأسبوع الماضي، أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من قادة شركة تشغيل الشبكة، المعروفة باسم "إركوت" إلى التنحي، وتلقى بعض أعضاء مجلس الإدارة تهديدات بالقتل مع تصاعد الغضب العام من الأزمة.

وقال حاكم تكساس في بيان: "عندما كان سكان تكساس في أمس الحاجة إلى الكهرباء، فشلت شركة "إركوت" في القيام بعملها، وتُرك سكان تكساس يرتجفون في منازلهم، وتابع ستواصل ولاية تكساس التحقيق في أمر "إركوت"، وكشف الصورة الكاملة لما حدث من خطأ".

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