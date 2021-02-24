«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع السويس، حيث شهد نادى الأدب بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "الحراك الثقافي بين الانتماء والفكر المضاد".وذلك بحضور وكوكبة متميزة من أدباء وشعراء وفناني السويس، حاضرها الأديب والناقد صلاح زهير، الذي قام بالتوضيح في البداية عن أن الحراك الثقافي هو نابع من ضمير الأدباء ومن جميع مؤسسات الدولة الثقافية لخلق ظهير ثقافي يستطيع أن يعٌبِر عن واقع العصر، وأن يقود الدولة إلى آفاق المستقبل بصورة حضارية من خلال ثقافات عديدة يتبناها هذا الحراك، منها ثقافة الوعي وثقافة الحوار وثقافة الانتماء وثقافة التنوير وثقافة الإبداع، كل هذه الثقافات تساعد في تفعيل دور الحراك الثقافي من أجل التصدي لكل الأفكار الهدامة، لأن الفكر المضاد هو من أدوات قوي الشر التي تبث سمومها داخل مؤسسات الدولة لخلق حالة من الاحباط، والتشكيك في إنجازات الدولة.في الختام؛ تم طرح مداخلات من الدكتور محمد المصري، والشاعر علي العربي، ودولت محمد والشاعر حمدي عطية، وقد أدار المحاضرة الشاعر عزت المتبولي، أعقبت ذلك أمسية شعرية بعنوان إبداعات لأدباء وشعراء السويس، أدارها الأديب والمؤرخ السويسي، سادات غريب، وتخلل الأمسية فقرات فنية وشعرية وقصصية وطرح فيها سادات غريب بعض المواقف التاريخية عن تاريخ السويس أثناء فترة التهجير، وأوضح من خلال الطرح تماسك الجبهة الداخلية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رغم الظروف الصعبة التي مرت على الجميع في هذه الفترة الحرجة من عمر الوطن.أقام نادي أدب فيصل في أمسيته الأسبوعية التي تقام كل يوم أحد من كل أسبوع تضمنت ندوة بعنوان "الإرهاب وأسبابه وطرق مواجهته" حاضرها الدكتور محمد المصري، وذلك بمركز شباب فيصل، حيث تحدث المصري بأن مكافحة التطرف والإرهاب، والتي تتصدر المشهد لما لها من تأثير سلبى على عقول الشباب، وشهدت الفترة الماضية والحالية تطورًا ملحوظًا في سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التي اتبعتها الدولة بكل أجهزتها في مكافحتها للأفكار المتطرفة، وهذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية وإنما بالفكر والثقافة وقوافل التوعية للشباب لتحارب الفكر المتطرف، وهناك أبعاد غير أمنية في مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية والحالية مثل المحاربة بالفكر المضاد نحارب الإرهاب.كما ناقش المصري موجة العنف والإرهاب التي يشهدها العالم، والتي قدمت بسببها مئات الضحايا من الأبرياء الذين سقطوا برصاص الخسة والخيانة ولم يفرق الإرهاب بين المسلم والمسيحي.