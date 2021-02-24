إلزام الشركات المسجلة في «المرحلة الثالثة» بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب القرار رقم 85 لسنة2021، بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثالثة)؛ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتبارًا من 15 مايو2021م.وطالب رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، الشركات المشار إليها في القرار، الالتزام بالضوابط والشروط الفنية من استخراج شهادة توقيع إلكتروني، واستخدام نظام تكويد «GS1» أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف «GPC»، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة وتوفير البيانات اللازمة؛ لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الأسم - الصفة - الرقم القومى - رقم الهاتف - الإيميل الشخصي).ولفت «عبدالقادر» إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها سابقًا.وناشد الشركات الواردة بالقرار سرعة إتخاذ كافة الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.