رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خبراء: أزمة كورونا أجبرت شركات الطيران والمطارات على إعادة ترتيب أولوياتها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:57 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
كشف تقرير الجمعية الدولية لاتصالات الطيران (SITA)، والتي تضم حاليا أكثر من 400 مطار وخطوط طيران في جميع أنحاء العالم، أن تحديات قطاع الطيران خلال الفترة الحالية والقادمة هي عمليات الركاب اللاتلامسية واختبارات Covid-19 السريعة في المطارات، ودمج الشهادات الصحية، وتبادل المعلومات رقميا بين الوجهات وفي أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية للمطارات وشركات الطيران والحكومات.
 
وأظهرت نتائج التقرير العالمي "SITA Air Transport IT Insights 2020" الذي قدمته SITA، أن جائحة كورونا أعادت تنظيم نفقات تكنولوجيا المعلومات للمطارات وشركات الطيران، فالاستثمارات في التعامل الآلي مع الركاب بدون تلامس هي الآن في مقدمة الأولويات.
 
وبحسب تصريحات ديفيد لافوريل David Lavorel الرئيس التنفيذي لقسمي تكنولوجيا المعلومات ومراقبة الحدود في SITA، فإن جائحة كورونا هي أقوى محرك رقمنة في مجال الطيران على الإطلاق، فقد أجبرت الأزمة شركات الطيران والمطارات على إعادة ترتيب أولوياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي الوقت نفسه تواجه متطلبات جديدة مثل اختبارات Covid-19 حتى تتمكن من مواصلة الطيران.
 
وقال: النتيجة الآن استثمارات متسارعة في التعامل الآلي مع الركاب استنادا إلى عمليات تسجيل الوصول والصعود بدون تلامس بمساعدة خدمات الهاتف المحمول.

وأضاف: أن من أهم الأولويات الأخرى خلال الفترة الحالية بالنسبة لاستثمارات شركات الطيران في تكنولوجيا المعلومات "الأمن السيبراني Cyber Security والخدمات السحابية Cloud Services، والتي تساعد في التشغيل الآلي للعمليات وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات التقنية الافتراضية وعن بعد Virtual and Remote IT Services والتي تمكن الموظفين في شركات الطيران والمطارات من استخدامها للعمل من المنزل والتواصل مع الركاب عن بعد.
 
وأشار إلى أن التكنولوجيا هي مفتاح الانتعاش في صناعة الطيران خلال المرحلة الحالية والقادمة، حيث تعد عمليات تسجيل الركاب عند السفر والوصول بدون تلامس هو الهدف الأكبر الآن في مشاريع تكنولوجيا المعلومات للعمليات اللاتلامسية التي تهدف إلى حماية الركاب والموظفين وتحسين تجربة الركاب وزيادة الكفاءة.
 
وقال إن الدراسة الاستقصائية توضح أن 89% من المطارات و84% من شركات الطيران تزمع الآن في تعديل نفسها بخصوص تحديث التشغيل واستخدام مشاريع تكنولوجيا المعلومات للعمليات اللاتلامسية بالنسبة؛ لتسجيل الركاب عند السفر Check-in بدون تلامس أو بالفعل نفذتها وتقوم بها.
 
كما أوضحت الدراسة أيضا أن 79% من شركات الطيران التي شملتها الدراسة الاستقصائية تتبنى أيضا مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالفحص الذاتي لأمتعة الركاب المسافرين، و74% من شركات الطيران تسعى باستكمال التجهيزات التقنية الخاصة بإمكانية قيام الركاب بأنفسهم من طبع ستيكر الحقائب من خلال المحطات الآلية لاستلام الحقائب في المطارات أو من خلال الهواتف المحمولة، كما أن نفس النسب 74% من شركات الطيران تسعى إلى تعديل خيارات الدفع لكي تصبح بدون تلامس Mobile Payment من خلال الهاتف المحمول.
 
وأكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن الدراسة أظهرت أيضا أن 66% من شركات الطيران ترغب حاليا في تصميم إمكانية إخطارات الركاب عن بعد بخصوص الأمتعة المتأخرة أو المتخلفة، و60% تعدل نفسها للاستخدام الآلي لدخول الصالونات الخاصة بها بالمطارات Lounges، و58% منها تقوم بالتعديل من أجل الصعود على الطائرات Boarding باستخدام الخصائص البيومترية Biometric Features دون تلامس.
 
وقال إنه بالنسبة للمطارات، 64% من المطارات حول العالم تقوم الآن بالتعديلات التكنولوجية البيومترية وإدخال بوابات بيومترية لصعود الركاب على الطائرات Self-Boarding-Gates بحلول عام 2023، أي ستصبح ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020، كما، 82% من شركات الطيران تخطط لمضاعفة الاستثمارات المتعلقة بتكنولوجيا الخدمة الذاتية واستخدام التوثيق والهوية البيومترية بحلول عام 2023.
 
وأضاف أنه وفقا لدراسة SITA تحظى أيضا التطبيقات التي سوف تستخدمها الخطوط الجوية لخدمات الركاب بالأولوية، حيث 97% من شركات الطيران لديها برامج وتطويرات مهمة في خططها بحلول عام 2023، مثل إرسال إشعارات للركاب على أجهزتهم المحمولة بخصوص الوقت الفعلي لاستلام أمتعتهم وتزويد الموظفين بمعلومات تتبع الأمتعة في الوقت الفعلي، وتمكين الموظفين من العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية وتسريع التواصل مع الركاب.

موضوعات متعلقة

بالخطوات.. رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيول تقطع طريق «رأس غارب-الزعفرانة».. وطوارئ بالبحر الأحمر

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

«الحراك الثقافي بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»