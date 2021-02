خبراء: أزمة كورونا أجبرت شركات الطيران والمطارات على إعادة ترتيب أولوياتها

كشف تقرير الجمعية الدولية لاتصالات الطيران (SITA)، والتي تضم حاليا أكثر من 400 مطار وخطوط طيران في جميع أنحاء العالم، أن تحديات قطاع الطيران خلال الفترة الحالية والقادمة هي عمليات الركاب اللاتلامسية واختبارات Covid-19 السريعة في المطارات، ودمج الشهادات الصحية، وتبادل المعلومات رقميا بين الوجهات وفي أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية للمطارات وشركات الطيران والحكومات.وأظهرت نتائج التقرير العالمي "SITA Air Transport IT Insights 2020" الذي قدمته SITA، أن جائحة كورونا أعادت تنظيم نفقات تكنولوجيا المعلومات للمطارات وشركات الطيران، فالاستثمارات في التعامل الآلي مع الركاب بدون تلامس هي الآن في مقدمة الأولويات.وبحسب تصريحات ديفيد لافوريل David Lavorel الرئيس التنفيذي لقسمي تكنولوجيا المعلومات ومراقبة الحدود في SITA، فإن جائحة كورونا هي أقوى محرك رقمنة في مجال الطيران على الإطلاق، فقد أجبرت الأزمة شركات الطيران والمطارات على إعادة ترتيب أولوياتها في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي الوقت نفسه تواجه متطلبات جديدة مثل اختبارات Covid-19 حتى تتمكن من مواصلة الطيران.وقال: النتيجة الآن استثمارات متسارعة في التعامل الآلي مع الركاب استنادا إلى عمليات تسجيل الوصول والصعود بدون تلامس بمساعدة خدمات الهاتف المحمول.وأضاف: أن من أهم الأولويات الأخرى خلال الفترة الحالية بالنسبة لاستثمارات شركات الطيران في تكنولوجيا المعلومات "الأمن السيبراني Cyber Security والخدمات السحابية Cloud Services، والتي تساعد في التشغيل الآلي للعمليات وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى الخدمات التقنية الافتراضية وعن بعد Virtual and Remote IT Services والتي تمكن الموظفين في شركات الطيران والمطارات من استخدامها للعمل من المنزل والتواصل مع الركاب عن بعد.وأشار إلى أن التكنولوجيا هي مفتاح الانتعاش في صناعة الطيران خلال المرحلة الحالية والقادمة، حيث تعد عمليات تسجيل الركاب عند السفر والوصول بدون تلامس هو الهدف الأكبر الآن في مشاريع تكنولوجيا المعلومات للعمليات اللاتلامسية التي تهدف إلى حماية الركاب والموظفين وتحسين تجربة الركاب وزيادة الكفاءة.وقال إن الدراسة الاستقصائية توضح أن 89% من المطارات و84% من شركات الطيران تزمع الآن في تعديل نفسها بخصوص تحديث التشغيل واستخدام مشاريع تكنولوجيا المعلومات للعمليات اللاتلامسية بالنسبة؛ لتسجيل الركاب عند السفر Check-in بدون تلامس أو بالفعل نفذتها وتقوم بها.كما أوضحت الدراسة أيضا أن 79% من شركات الطيران التي شملتها الدراسة الاستقصائية تتبنى أيضا مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالفحص الذاتي لأمتعة الركاب المسافرين، و74% من شركات الطيران تسعى باستكمال التجهيزات التقنية الخاصة بإمكانية قيام الركاب بأنفسهم من طبع ستيكر الحقائب من خلال المحطات الآلية لاستلام الحقائب في المطارات أو من خلال الهواتف المحمولة، كما أن نفس النسب 74% من شركات الطيران تسعى إلى تعديل خيارات الدفع لكي تصبح بدون تلامس Mobile Payment من خلال الهاتف المحمول.وأكد الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أن الدراسة أظهرت أيضا أن 66% من شركات الطيران ترغب حاليا في تصميم إمكانية إخطارات الركاب عن بعد بخصوص الأمتعة المتأخرة أو المتخلفة، و60% تعدل نفسها للاستخدام الآلي لدخول الصالونات الخاصة بها بالمطارات Lounges، و58% منها تقوم بالتعديل من أجل الصعود على الطائرات Boarding باستخدام الخصائص البيومترية Biometric Features دون تلامس.وقال إنه بالنسبة للمطارات، 64% من المطارات حول العالم تقوم الآن بالتعديلات التكنولوجية البيومترية وإدخال بوابات بيومترية لصعود الركاب على الطائرات Self-Boarding-Gates بحلول عام 2023، أي ستصبح ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020، كما، 82% من شركات الطيران تخطط لمضاعفة الاستثمارات المتعلقة بتكنولوجيا الخدمة الذاتية واستخدام التوثيق والهوية البيومترية بحلول عام 2023.وأضاف أنه وفقا لدراسة SITA تحظى أيضا التطبيقات التي سوف تستخدمها الخطوط الجوية لخدمات الركاب بالأولوية، حيث 97% من شركات الطيران لديها برامج وتطويرات مهمة في خططها بحلول عام 2023، مثل إرسال إشعارات للركاب على أجهزتهم المحمولة بخصوص الوقت الفعلي لاستلام أمتعتهم وتزويد الموظفين بمعلومات تتبع الأمتعة في الوقت الفعلي، وتمكين الموظفين من العمل بشكل أسرع وأكثر فعالية وتسريع التواصل مع الركاب.