كل ماتريد معرفته عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 والرابط

تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين خلال هذه الساعات عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021، وذلك مع قرب نهاية الشهر، وبداية شهر جديد للحصول على المعاش، حيث يسأل الأفراد عبر المنصات الإلكترونية، والجروبات الخاصة بأصحاب المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبر معاش تكافل وكرامة، هو دعم من الدولة للفئات التي لا دخل لها، ولا تحصل على اية مساعدات من أية جهة.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

يستطيع المواطن الدخول على بوابة الاستعلام الشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة، من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/ ، وادخال الرقم القومي، ثم الضغط على استعلام، وسيظهر المبلغ المستحق، والحالة، ونوع الكارت، والسبب.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، للفئات المستحقة، وتتضمن الآتي:





ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بأحد القطاعين الحكومي أو بالقطاع الخاص، ولا يحصل على أية مساعدات من اي جهة حتى لو ضمنية.





إضافة إلى أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.





بينما يكون المواطنين المتقدمين للحصول على معاش كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل.





الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستحقة للمعاش وهم: الأسرة، المرأة المطلقة أو الأرملة التي لا دخل لها، الشباب، المسنين، ذوي الإعاقة، وذلك وفقا لضوابط ومعايير وضعتها الوزارة.

طرق التقديم للحصول عن برنامج تكافل وكرامة

يشار إلى أن معاش تكافل وكرامـة، هـو دعم مساندة من جانب الدولة، ويعتبر برنامـج التحويـلات النقديــة المشروط، حيث أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي كنوع من الأمان للمواطنين، ويمكن للأفراد التقديم أو الاستفسار عن اية معلومات خاصة به، يستطيع التواصل علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠، أو إرسال الطلبات والشكاوي على البريد الالكترونى: [email protected] وبعد معرفة طرق استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021،



