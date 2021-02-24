باكستان: نسعى لتعزيز علاقاتنا مع أوزبكستان في جميع المجالات

أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، أن بلاده تسعى إلى زيادة تعزيز علاقاتها مع أوزبكستان في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السياسة والتجارة والاقتصاد والثقافة.وشدد علوي - خلال اجتماعه بسفير أوزبكستان في إسلام أباد سيد علي أسعد جيلاني حسبما ذكر "راديو باكستان" اليوم الأربعاء - على الحاجة إلى زيارات رفيعة المستوى، وتبادل برلماني واتصالات وزارية بين البلدين.وطلب الرئيس من السفير الأوزباكي بذل قصارى جهده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وزيادة الصادرات الباكستانية إلى أوزبكستان، وتعزيز العلاقات الثقافية مع أوزبكستان.