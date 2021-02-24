عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

اكتشف علماء آثار صينيون تماثيل فخارية ملونة وخيولا فخارية قديمة عمرها نحو 2200 سنة، وذلك في مقاطعة خنان بوسط الصين.وقال تشاو شياو جيون رئيس معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بالمقاطعة -في تصريح اليوم الأربعاء- إن القطع الأثرية المكتشفة تشمل أكثر من 10 تماثيل فخارية نسائية وخيولا فخارية تنتمي إلى أسرة هان الغربية (202 قبل الميلاد - 25 بعد الميلاد).وأضاف جيون أنه تم العثور على هذه الآثار في مقابر قديمة في مدينة "لويانغ" بمقاطعة خنان، وأن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها العثور على تماثيل وخيول فخارية كاملة من أسرة هان الغربية في المنطقة.واتخذت بعض التماثيل وضعية الوقوف والأخرى وضعية الجلوس مع طي الأرجل، وكانت مطلية باللون البرتقالي والأصفر الفاتح والأحمر الداكن.