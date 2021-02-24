الكاظمي وبادين يؤكدان رفض محاولات زعزعة الأمن والاستقرار بالعراق

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع في العراق والمنطقة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأوضحت الحكومة العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- اليوم الأربعاء أن الجانبين بحثا هاتفيا، علاقات التعاون الاقتصادية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب، واستئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين.وأكد الجانبان أهمية حماية البعثات الدبلوماسية، ورفض محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العراق.