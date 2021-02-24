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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيول تقطع طريق «رأس غارب-الزعفرانة».. وطوارئ بالبحر الأحمر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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داهمت السيول طرق "رأس غارب - الزعفرانة"، و"الزعفرانة - العين السخنة" اليوم الأربعاء، عند الكيلو 70 طريق الزعفرانة رأس غارب، حيث أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الكيلو 70 بطريق الزعفرانة رأس غارب في القادم من اتجاه القاهرة، وتم تغيير حركة سير السيارات في الاتجاهين لتسيير حركة السيارات على الطريق.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر عن تغيير حركة السيارات للقادم من الزعفرانة العين السخنة باتجاه القاهرة، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والسيول، وعلى المتجه من الزعفرانة للقاهرة أن يتجه إلى طريق الجلالة إجباريًا.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال- من التواجد على الطرق السريعة وانتشار الخدمات الأمنية ووضع علامات استرشادية، وحذرت السائقين من توخي الحذر على الطرق السريعة، والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم السفر إلا للضرورة.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار والسيول، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة، وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء، والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس.

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