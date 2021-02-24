ألمانيا تصدر أولى الموافقات الطارئة بشأن استخدام اختبارات كورونا الذاتية

أصدر المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية في ألمانيا أول ثلاث موافقات طارئة على اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا، والتي يمكن أن يستخدمها الأفراد العاديون بمفردهم.وأعلن متحدث باسم المعهد اليوم الأربعاء أن جميع أنواع الاختبارات الثلاثة تستلزم أخذ عينات عبر مسحة من مقدمة الأنف.