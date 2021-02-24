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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المجمعات الاستهلاكية: 20% تخفيضًا بأسعار الخضر والفاكهة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:42 ص
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية، إنهم يقومون بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم، بتخفيضات تتفاوت ما بين الـ 15% و الـ 20 %.

يأتي ذلك استمرارًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية، والخضروات والفاكهة، واللحوم الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار رؤساء الشركات في بيان للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى أن منافذ الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية يتوافر فيها كل احتياجات المواطن من الخضر والفاكهة بتخفيضات مناسبة.

وأكدوا أن الطماطم تباع بالمجمعات الاستهلاكية بـ 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بنفس السعر، والفلفل الرومي بـ 6.50، والجوافة 8.50.

وأشاروا إلى أن اللحوم البرازيلى المجمدة تباع بالمجمعات بـ 65 جنيها للكيلو، وكذلك اللحوم المفرومة المجمدة، بسعر 85 جنيها للسوداني الطازجة، والدواجن المجمدة 30 جنيها للكيلو.

من ناحية أخرى يتابع قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين مع أسواق الجملة أسعار الخضروات والفاكهة من خلال بيان يرسل يوميًا من أسواق الجملة، فضلًا عن المتابعة والمرور الميداني على تلك الأسواق.

وأشار البيان الوارد من سوق العبور بالقاهرة إلى أن الطماطم تخرج من السوق بسعر 1 جنيه إلي 1.8 قرش جملة لتباع في أسواق التجزئة من 2 جنيه إلى 3.5 للكيلو والبطاطس من 1.1 جنيه إلى 2.2 جنيه جملة لتباع للمستهلك من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات جملة لتباع للمستهلك من 7 لـ 10 جنيهات.

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