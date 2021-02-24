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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الاتحاد»: الإمارات تضع استراتيجيات تنموية للخمسين عامًا المقبلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:45 ص
جريدة الدستور
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أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن هناك استراتيجيات جديدة ومبادرات وخططًا تنموية لخمسين عاما مقبلة للإمارات، وهي امتداد لنفس الرؤية والنهج والمبادئ التي حكمت مسيرتها وصولا إلى الاحتفال باليوبيل الذهبي.

وقالت الصحيفة -تحت عنوان "أولوياتنا للخمسين"- إن الرؤية هي رؤية القيادة الرشيدة التي تضع على رأس أولوياتها الوطن والمواطن، والنهج هو نهج حكومي قائم على العمل والإنجاز والابتكار والتجدد، أما المبادئ فهي ذاتها التي أقام عليها الآباء المؤسسون للدولة، استنادا لقيم العطاء والتسامح والاحترام المتبادل بين الدول والشعوب.

وأضافت الصحيفة روح الاتحاد كانت حاضرة في "خلوة الخمسين"، التي انطلقت بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذه الروح التي كانت دافعـًا على مدى الخمسين عاما لتحقيق المستحيل وبناء دولة ذات ريادة وقدرة تنافسية عالمية، وموطن للإنجاز والعمل.

وتابعت الصحيفة: "الإمارات بنيت بالعمل والتخطيط والاستباقية وفق مرونة لامتناهية لاستيعاب المتغيرات ومواجهة التحديات فكان النجاح، واليوم تضع الأولويات التنموية، وبرامج لتنفيذ تلك الأولويات، لتبقى الدولة في ريادة المنطقة وتنافسيتها العالمية، منطلقين من إنجاز تاريخي بالوصول إلى المريخ على متن «مسبار الأمل» الذي استحقت كوادره الوطنية تكريم القيادة".

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