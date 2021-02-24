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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«المنشآت السياحية» تناشد أعضاءها بسرعة تقديم مستندات إعانات الطوارئ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:52 ص
عادل المصرى
عادل المصرى
فاتن غلاب
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ناشد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة ممن سبق لهم صرف إعانات الطوارئ عبر الدُفعات الثلاثة الماضية، سرعة موافاة الجهاز الإدارى بالغرفة بالمستندات التى طلبها صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة لصرف دفعات إعانات جديدة.

وقال المصرى فى بيان صحفى صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، وبالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والنائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، دعموا مطالب القطاع السياحى، بالإسراع لصرف الدفعة الرابعة والخامسة معًا من الإعانة التى قررتها الحكومة المصرية لدعم العاملين بالقطاع السياحى، نظرًا للظروف العصيبة التى تمر بها تلك المنشآت ولمساعدتها على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه العاملين لديها فى ظل جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المصري، أن اتحاد الغرف السياحية، قد حدد يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس 2021 كموعد نهائى لتلقى الطلبات والمستندات الخاصة بصرف دفعات الإعانة الرابعة والخامسة من المنشآت والمطاعم السياحية، مشددا على أنه لن يتم قبول طلبات بعد هذا الموعد، حيث يقوم الاتحاد بتجميع الطلبات من الغرف السياحية الخمس، لفحصها والتأكد من مطابقتها وفقًا لما قررته إدارة الصندوق، واستيفاء الشق الخاص به بالطلب المقدم من المنشأة والمتضمن إقرار الاتحاد بتقدم أوعدم تقدم المنشأة للاتحاد للاستفادة من مبادرة وزارة المالية، وذلك طبقًا لسجلات الاتحاد ومراجعتها واعتمادها وتسليم أصول الطلبات للصندوق، موضحًا أنه يتم استيفاء الطلبات المقدمة فى شكل إكسيل شيت "Excel Shee"، قبل إرسالها لصندوق الطوارئ لدراستها ومراجعتها؛ ليتم صرف الإعانات فور الإنتهاء من أعمال المراجعة.

واستعرض عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، المستندات التى طلبها الصندوق للصرف والتى تضمنت التالي:
- تقديم طلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانونى ومختوم بخاتم المنشأة للاتحاد.
- يتضمن الطلب الأرقام التأمينية للمنشأة على سبيل التحديد والمطلوب لصرف الدفعتين الرايعة والخامسة من الإعانة.
- تقديم الطلب على ورق المنشأة وموقع من الممثل القانونى للشركة (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو العضو المنتدب) يقر فيه بعدم استفادة الشركة من المبادرات الصادرة من البنك المركزي، أو وزارة المالية أو أي مبادرات صادرة للحد من آثار فيروس كورونا.
- يتضمن الطلب تمويل أجور ومرتبات العاملين بالشركة مع اعتماد الإقرار من كل من مراقب حسابات المنشأة والاتحاد المصرى للغرف السياحية.

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