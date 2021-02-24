33 وفاة وأكثر من 2100 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى بلجيكا

سجلت بلجيكا 2102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 33 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء- أن عدد الإصابات الجديدة آخذ في الارتفاع مرة أخرى، موضحا أنه يوجد حاليا 1707 حالات بالمستشفيات، وتم نقل 355 مريضًا إلى العناية المركزة.