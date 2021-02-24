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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة طنطا تعلن جاهزيتها لامتحانات نصف العام واستئناف الدراسة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:00 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي، جاهزيتها لبدء اختبارات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل الموافق 27 من فبراير الجاري، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الامتحانات مباشرة؛ تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، والذي أكد عليه المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير السبت الماضي.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة فى جلسته الطارئة التى عقدت أمس الثلاثاء استعرض تقريرًا مفصلًا من نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطلاب، عن موقف جميع الكليات واستعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2020-2021، والذي تتضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الدكتور محمود ذكي عمداء الكليات برفع تقرير يومي عن حالة سير الامتحانات وعدد حالات الاشتباه أو الإصابة داخل الكليات، مع تشكيل لجان من الاتحادات الطلابية بكل كلية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الطلاب بها ورفع تقرير يومي إلى لجنة مركزية مكونة من مجلس اتحاد الجامعة وبرئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار ‏الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، أنه تم التشديد علي ضرورة توقيع كل طالب في كشف الحضور بقلمه الخاص، وعدم السماح بتبادل الأدوات الكتابية وتوفير مجموعه أقلام باللجان، وذلك أثناء تأدية الامتحانات، لافتًا إلى أنه لن يسمح بخروج الطلاب دفعة واحدة والمغادرة فور انتهاء الامتحان، ومنع التجمعات داخل الحرم الجامعي نهائيًا بعد الانتهاء من الامتحان.

وحول أعمال الكنترول، أكد نائب رئيس الجامعة ارتداء كافة أعضاء الكنترول قناع الوجه وقفاز خلال فترة تواجدهم بالكنترول، وحفظ أوراق الامتحان داخل دواليب مغلقة بمقر الكنترول، ويحظر التعامل مع الأوراق لمدة 48 ساعة.

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