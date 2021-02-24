5850 إصابة و152 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ 5 آلاف و850 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و317 ألفا و694 حالة.وقال ستيبانوف- حسبما ذكرت صحيفة كييف بوست الأوكرانية، اليوم الأربعاء- "في 24 فبراير، سجلت أوكرانيا 5850 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 316 طفلا، و271 عاملا طبيا".وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 3049 شخصا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتوفي 152 حالة جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 3645 شخصا".وسجلت "فينيتسا" أكبر عدد من الحالات المؤكدة حديثا خلال الـ24 ساعة الماضية تليها منطقة "إيفانو فرانكيفسك" ثم العاصمة كييف ومنطقة تشيرنيفتسي وزاكارباتيا.