«السلامة والصحة المهنية للعاملين بالسياحة».. ندوة إلكترونية لاتحاد الغرف

نظم الاتحاد المصري للغرف السياحية، ندوة إلكترونية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقطاع السياحي"، في إطار برنامج التدريب الخاصّ بمنظّمة السياحة العالمية والرامي إلى "بناء قدرة المؤسّسات السياحية على الصمود، تيسير تعافي السياحة في أعقاب جائحة كورونا في مصر"، انطلاقًا من دور وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى بالقطاع السياحى وكذا مشروع الدعم المقدم من بنك الإعمار الأوروبي وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تم دعوة الغرف السياحية المختلفة؛ للمشاركة في الندوة ودارت مناقشات تفاعلية من جانب الحضور، واستعرضت دور معايير الصحة العامة والسلامة المهنية فى دعم تعافى القطاع السياحى بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.يأتى ذلك في ضوء إيمان وزارة السياحة والآثار بأهمية العمل بجدية لاستعادة الحركة السياحية وتوحيد المعايير والإجراءات والبروتوكولات المتبعة في هذا الصدد، نظرًا لدور السياحة الفعال في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وإنعاش التقتصاد القومي.