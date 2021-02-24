رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السلامة والصحة المهنية للعاملين بالسياحة».. ندوة إلكترونية لاتحاد الغرف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:17 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
نظم الاتحاد المصري للغرف السياحية، ندوة إلكترونية تحت عنوان "السلامة والصحة المهنية للعاملين بالقطاع السياحي"، في إطار برنامج التدريب الخاصّ بمنظّمة السياحة العالمية والرامي إلى "بناء قدرة المؤسّسات السياحية على الصمود، تيسير تعافي السياحة في أعقاب جائحة كورونا في مصر"، انطلاقًا من دور وزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشرى بالقطاع السياحى وكذا مشروع الدعم المقدم من بنك الإعمار الأوروبي وبالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، تم دعوة الغرف السياحية المختلفة؛ للمشاركة في الندوة ودارت مناقشات تفاعلية من جانب الحضور، واستعرضت دور معايير الصحة العامة والسلامة المهنية فى دعم تعافى القطاع السياحى بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في ضوء إيمان وزارة السياحة والآثار بأهمية العمل بجدية لاستعادة الحركة السياحية وتوحيد المعايير والإجراءات والبروتوكولات المتبعة في هذا الصدد، نظرًا لدور السياحة الفعال في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وإنعاش التقتصاد القومي.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم