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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«شباب مصر»: توعية 130 ألف مواطن في 18 محافظة لدعم استراتيجية السكان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت مبادرة شباب مصر توعية ما يقرب من 130 ألفا، في 18 محافظة على التكيف والتعامل مع المتغيرات التى فرضتها جائحة كورونا على ديناميكيات الأسرة المصرية.

وتقوم المبادرة بتوعية الشباب بطرق التربية الإيجابية والتعامل مع السلوكيات السلبية لدى الأطفال لتجنب العنف، ومعرفة الخدمات التي توفرها الدولة في حالة الاحتياج إليها كما استغل الشباب هذة الفرصة لتوعية المواطنين بالقضايا السكانية.

قام بالتوعية عدد من الشباب المتطوعين في مبادرة شباب مصر من المنظمات الطلابية لكليات الطب والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي بالمشاركة الفعالة مع كوادر وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والشباب والرياضة.

جاء ذلك في إطار الدور الذي يقوم به المجلس القومي للسكان في دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتي تتضمن رفع الخصائص السكانية للأسرة المصرية جنبا إلى جنب مع السيطرة على النمو السكاني لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية.

تأتي مبادرة شباب مصر تحت مظلة المجلس القومي للسكان،وبدعم من هيئة اليونيسيف ضمن جهود الدولة لتفعيل دور الشباب في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية باعتبارهم شركاء فاعلين في جهود التنمية.

جدير بالذكر أن المبادرة قد قامت بالوصول الى أكثر من مليون مواطن بالمحتوى التوعوي من خلال صفحات التواصل الاعلامي الخاصة بها.

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