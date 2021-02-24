مقتل وإصابة 9 جنود في هجوم إرهابي وسط مالي

أعلن جيش مالي مقتل جنديين اثنين وإصابة سبعة آخرين بجروح في كمين استهدف قافلة عسكرية بمنطقة "موبتي" بوسط مالي حيث تنتشر الجماعات الإرهابية.وقال جيش مالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة -حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إن الهجوم وقع في منتصف الطريق الممتد على مسافة 60 كيلومترا تفصل مدينة "سيفاري" حيث يمتلك الجيش قاعدة كبيرة ومدينة "كونا"، موضحا أن الحصيلة المبدئية تشمل قتيلين اثنين وسبعة جرحى.ومن جهته، ذكر مسئول محلي لم يفصح عن هويته أن الكمين أسفر عن مقتل جنديين، بينما قال مصدر أمني إن الحصيلة تشمل مفقودا وسبعة جرحى أحدهم في حالة خطيرة، أيضا.يذكر أن مالي تشهد أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012، بأيدي جماعات محلية وإرهابية تم طردها في العام التالي بفعل تدخل دولي، حيث تشن جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيين.وطالت هذه الهجمات المتداخلة مع أعمال عنف بين مجموعات سكانية محلية الدول المجاورة لمالي، وخصوصا النيجر وبوركينا فاسو.