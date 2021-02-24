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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التفاصيل الكاملة لخطف وهتك عرض طيار مدني بتحريض من امرأة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:38 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة في اتهام سيدة و٤ رجال بخطف طيار مدني وهتك عرضه داخل شقة في منطقة العجوزة بتحريض من امرأة، حملت القضية رقم ١٢٢٤٧ لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم ٣٤٠٨ لسنة ۲۰۲۰ كلى شمال الجيزة.

قرار الإحالة
وجاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من ( هشام.إ)، و(باتع.ع) 40 سنة - سائق - ومقيم عزبة الهجانة - مدينة نصر أول، و( أحمد ع) - ۳۸ سنة - نجار مسلح - ومقيم - مدينة نصر - القاهرة ( محبوس }، و(مرعي ن) - ۲۸ سنة - سمكري - ومقيم - الحي العاشر- مدينة نصر أول - القاهرة { محبوس }، و(نادين م) ( هاربة}، لأنهم في يوم ۲۰۲۰/٦/۲۲ بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، اشتركت المتهمة بطريقة التحريض والاتفاق مع المتهمين من الأول حتى الرابع في خطف المجني عليه (أحمد م) بطريق الإكراه الواقع عليه في الطريق العام من قبل الأول والثاني والثالث بأن استوقفوه إبان قيادته بسيارته واجتذبه المتهمين عنوة خارج سيارته وأشهروا عليه سلاحا أبيض ودخلوا به عنوة إلى سيارة المتهم الأول، حيث توجه بهم الأخير إلى مسكن أحد المتهمين في منطقة العجوزة، وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق.

واقعة هتك العرض
وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت بتلك الجناية بجناية هتك عرض، حيث إنه في ذات الزمان والمكان اشتركت المتهمة الخامسة بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين من الأول حتي الرابع بأن قاموا بتجريده من ملابسه عنوة، حيث كالوا إياه عدة ضربات استقرت في أنحاء جسده، والتي أسفرت عن إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق متى تمكنوا بذلك من بلوغ مقصدهم بهتك عرضه وتعرية جسده، وتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق.

أدلة جريمة السرقة بالإكراه
اشترك المتهمين في سرقة المجني عليه واستولوا بالقوة وتهديد السلاح على (هاتف محمول، مفتاح سيارة، حافظة شخصية، مبلغ مالي) والمملوكة للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام بان استوقفوه أثناء قيادته سيارته واجتذبوه عنوة إلى داخل سيارة المتهم الأول أثناء إشهار الثاني لسلاح أبيض (كتر) مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وكالوا إياه عدة ضربات استقرت أنحاء جسده محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق حتى بلغوا بذلك مقصدهم بالاستيلاء على ممتلكاته.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة اشتركت بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن قام الأول بغير رضاء المجني عليه بالتقاط صور لشخصه بمكان خاص باستخدام هاتفه المحمول على النحو الثابت بالتحقيقات، وتمت تلك الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق.

أقوال المجني عليه
وجاء بأقوال (أحمد م)- ۲۹ سنة- طيار مدني، بأنه أثناء استقلاله سيارته بالطريق العام استوقفه المتهم الأول وقام باعتراض طريقه بسيارته واجتذبه والمتهمان الثاني والثالث عنوة داخل سيارتهم حال إحراز المتهم الثاني لسلاح أبيض (كتر)، واستولوا على متعلقاته الشخصية من مبلغ مالي وهاتف محمول ومفتاح سيارته بالإكراه.

وأضاف خلال أقواله أنهم توجهوا به إلى مسكن المتهم الرابع، حيث جردوه عنوة من ملابسه وتركوه عاريًا وتعدوا عليه بالضرب وأحدثوا بجسده إصابات، وأعقب ذلك التقاط المتهم الأول صورًا له باستخدام هاتفه المحمول وعزى ذلك إلى اتفاق وتحريض من المتهمة الخامسة.

أقوال الشهود
وجاء بأقوال (معتز م)- ۳۰ سنة- عامل، أنه حال مباشرة عمله بالطريق العام شاهد المتهمين الأول حتى الثالث حال استيقافهم للشاهد الأول واقتياده عنوة وكرهًا عنه إلى مركبتهم.

كما جاء بأقوال (عيده ع)- ۳۱ سنة- ربة منزل، أنها وحال تواجدها بمسكنها بجوار مسكن المتهم الرابع أبصرت سيارة ترجل منها عدد من الأشخاص أحدهم معصوب العينين، ودلفوا به إلى غرفة المتهم آنف الذكر، وعقب مرور فترة أبصرتهم مغادرين وأحدهم يظهر عليه آثار تعدٍّ ودماء.

كما جاء بأقوال (محمد.ع) سائق، أنه حال عمله كسائق أجرة ( تاكسي) قام أحد المتهمين باستيقافه وطالبه بتوصيل المجني عليه لوجهته، وتلاحظ له أن الأخير به العديد من الإصابات، وحال توصيله أخبره بأنه تعرض لخطف وتعدٍّ.

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