«صحة الدقهلية» تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وضع مديرية الصحة والقطاع الوقائي خطة لمناقشة التحديات وتحديد آليات العمل؛ استعدادا للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في إطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال وبتعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.وأضاف مكي، أن الحملة ستنطلق الأحد 28 فبراير الجارى وحتى الأربعاء 3 مارس، وتستهدف تطعيم الأطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات ويتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة، تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة وفرق متحركة من شقة إلى شقة بإجمالي 6200 عضو من الفرق الطبية.وأشار وكيل الوزارة إلى أن الخطة تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل مصريين وغير مصريين بطعم شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ نمط 2، وهو آمن وبالمجان، مؤكدا على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للأباء والأمهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لأطفالنا؛ لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الأطفال.وشدد وكيل الوزارة على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المترددين، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الفريق الطبى والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.