4395 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 4395 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ760 ألف حالة، تعافي منهم ما يزيد عن 712 ألف حالة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5634 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 834 حالة خطرة و280 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد- 19".ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة القول إنه من أصل 4.45 مليون مواطن تم تلقيحهم، تلقى أكثر من 3 ملايين الجرعة الثانية.