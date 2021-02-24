فلسطين: إصابات كورونا بالطفرة البريطانية 352 والجنوب إفريقية 57

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من الطفرة البريطانية في فلسطين بلغت 352 إصابة، والجنوب إفريقية 57، موزعة على مختلف المحافظات.وقال الشخرة - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - إنه لم تسجل حتى الآن أية إصابات بفيروس كورونا من الطفرة البرازيلية.