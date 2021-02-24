فلسطين: إصابات كورونا بالطفرة البريطانية 352 والجنوب إفريقية 57
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:31 ص
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا من الطفرة البريطانية في فلسطين بلغت 352 إصابة، والجنوب إفريقية 57، موزعة على مختلف المحافظات.
وقال الشخرة - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - إنه لم تسجل حتى الآن أية إصابات بفيروس كورونا من الطفرة البرازيلية.
وقال الشخرة - في تصريح خاص لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - إنه لم تسجل حتى الآن أية إصابات بفيروس كورونا من الطفرة البرازيلية.