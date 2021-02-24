رئيس قناة السويس يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع متكامل للاستزراع المائي

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع اتفاقية المساهمين لتفعيل الشراكة بين شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وشركة "STERNER" النرويجية المتخصصة في مجالات الاستزراع المائي بنظام الاحواض المغلقة، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع متكامل لاستزراع الأسماك بتقنية حديثة عالية الجودة والإنتاجية بنظام الأحواض المُغلقة ( RAS ) بمعدل إنتاج إجمالي 25 ألف طن من الأسماك سنويًا.وتعد اتفاقية المساهمين خطوة أساسية للبدء في إجراءات تأسيس الشراكة المرتقبة بين الجانبين عقب الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية وكافة الدراسات اللازمة للمشروع.ويستهدف التعاون المشترك إنشاء شركة جديدة بالشراكة بين الجانبين لتنفيذ كافة الأعمال التجارية والمشروعات في مجال الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير (RAS ) من خلال مشروع متعدد المراحل يبلغ إجمالي إنتاجه 25 ألف طن من الأسماك سنويًا، على أن يتضمن المخطط العام للمشروع إنشاء محطة لمعالجة وتنقية المياه ومفرخات ومعامل بحرية وكلا من مصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك، ومصنع لإعادة تدوير مخلفات العملية الإنتاجية والاستفادة منها لإنتاج الوقود العضوي والأسمدة، بالإضافة إلى إنشاء أكاديمية مهنية للتدريب.وفي كلمته، أعرب رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته بهذه الخطوة الأساسية والهامة لتحويل بنود الاتفاق المبدئي إلى واقع ملموس، مؤكدًا استعداده الدائم لتقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات وتذليل العقبات لضمان نجاح المشروع الواعد، الهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني من الأسماك، وفتح أسواق خارجية للتصدير، علاوة على نقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الجديدة للسوق المصرية.وأشاد رئيس الهيئة بالجهد المبذول من قبل لجنة العمل المشتركة بين الجانبين عبر سلسلة من اللقاءات والجولات المتعددة لتحديد موقع المشروع، والاتفاق على التفاصيل والبنود المتعلقة بالجوانب الإجرائية، والقيام بدراسات الجدوى الفنية والدراسات المالية والقانونية اللازمة لتكوين الشركة على أساس علمي وصحيح.وشدد الفريق أسامة ربيع، على التزام المشروع بمراعاة الدراسات البيئية من خلال عمل دراسات تقييم الأثر البيئي السابقة، علاوة على مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع (التصميم - الإنشاء - التشغيل) باعتبارها نقطة محورية لنجاح المشروع.من جانبه، نقل السيد جيزيل لارسن Gisle Wold Larsen، تحيات المدير التنفيذي لشركة "STERNER"، وامتنانه للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس وما لمسه من جانبهم من جهد بناء خلال الفترة الماضية للوقوف على أرضية عمل مشتركة والاتفاق على المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع، مؤكدًا حرص الشركة النرويجية على توفير كافة سبل نجاح المشروع الذي يعد جديدًا على السوق المصري من الناحية التقنية والفنية وذلك بتوفير أفضل الموارد والعناصر الفنية من جانبهم لنقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة بالإضافة للتسويق وبيع منتجات المشروع فى الأسواق العالمية والمحلية.وقع الاتفاقية بمقر مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، المهندس حسام الطرابيلي، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للحبال ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع عن شركة STERNER النرويجية، السيد Gisle Wold Larsen نيابة عن السيد BJarne E. Pettersen المدير التنفيذي للشركة.