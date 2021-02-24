273 إصابة جديدة بكورونا فى أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 170 ألفا و945 إصابة.وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة "أركا نيوز" الأرمينية اليوم الأربعاء- أن هناك 188 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 162 ألفا و517 شخصا.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3175 وفاة بينها 808 حالات توفيت لإصابتهم بأمراض أخرى.