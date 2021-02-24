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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتح طريق الكريمات بعد زوال الشبورة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:32 ص
جريدة الدستور
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح طريق الكريمات بعد انقشاع الشبورة المائية التى أعاقت الرؤية أمام قائدى السيارات.

كانت غرفة عمليات المرور رصدت وجود شبورة مائية على الطرق الرئيسية، الأمر الذى تسبب فى انعدام الرؤية أمام قائدى السيارات، وعلى الفور تم غلق طريق الكريمات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة.

وفى وقت لاحق ورد إخطار بتحسن الأحوال الجوية، وعلى الفور تمت إعادة فتح الطريق، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

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